Шторм ожидается в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», днем 14 июня в Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юго-востоке, юго-западе Акмолинской области - гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юго-западе области - порывы 15-20 м/с

В горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, на севере и востоке области - порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на большей части области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области 14 июня, сутки 15 июня на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с ожидается сильный дождь. 15 июня на северо-западе, востоке области, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем , днем 15 июня порывы 23 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области - гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. г.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке, востоке области 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере, в центре области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 38 градусов.

На юге Павлодарской области, днем в центре ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на юго-западе области - туман. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области - порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.



