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Шторм ожидается в 11 регионах Казахстана

21 Декабря 2022, 19:36
Шторм ожидается в 11 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

22 декабря на западе, юге Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на большей части области 15-20, на западе, юге области - порывы 25, днем на юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области -туман.

На юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

В Алматы временами ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Атырауской области - туман.

Ночью в горных районах Восточно-Казахстанской областиожидается сильный снег. На севере, востоке, ночью в горных районах области - низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20, ночью - порывы 25 м/с.

На юге, в центре и в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер западный на северо-востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области - низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с

На юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный ночью на юге, востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, в горных и предгорных районахТуркестанской области -туман, гололед, метель. Ветер западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.


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