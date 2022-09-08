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    Шторм ожидается в 11 регионах Казахстана

    8 Сентября 2022, 21:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 9-10 сентября на большей части Алматинской области и в окрестностях Алматы сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе - порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области - ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге области 15-20 м/с. На северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В горных районах Жамбылской области - гроза. Ветер северо-западный в горных районах 15-20 м/с.

    На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юго-западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, севере области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных, предгорных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте ночью 9 сентября ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

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