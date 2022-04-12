Шторм ожидается в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 13 апреля в Алматинской области ночью и утром на юге, востоке и в горных районах, днем на востоке ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на северо-востоке области 18-23, порывы 29 м/с.

В Акмолинской области - ветер юго-восточный, восточный, ночью на большей части, днем на северо-западе, юго-востоке области - порывы 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской области - туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

На западе и востоке Атырауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днем 13 апреля на юге, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, на большей части области 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, юге Карагандинской области - гроза, туман. Ветер восточный, северо-восточный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем 13 апреля в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере-западе области порывы 15 м/с.

В Мангистауской области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днем 13 апреля на севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с. г.

13 апреля в Северо-Казахстанской области - ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В первой половине ночи 13 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.