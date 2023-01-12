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      Акмолинская область

    Шторм ожидается в 10 регионах РК

    12 Января 2023, 20:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информаци РГП «Казгидромет», на севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области - порывы 25 м/с.

    На севере, востоке Акмолинской области -метель. Ветер западный, юго-западный 9-14, на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с

    На севере Восточно-Казахстанской областиожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере области 15-20 м/с.

    На юге, в горных районах Жамбылской области- туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. Ночью на большей части области ожидается очень сильный мороз до 30-33 градусов.

    На севере, востоке Карагандинской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    В Мангистауской области - ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 15-20, на западе области - порывы 25 м/с.

    В Павлодарской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Северо-Казахстанской области - низовая метель. Ветер западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на большей части Туркестанской области ожидается сильный мороз до 27 градусов. В Шымкенте- сильный мороз до 25 градусов.
    Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Карагандинская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Мангистауская область Шымкент Абайская область
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