Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Шторм ожидается в 10 регионах РК

12 Января 2023, 20:41
Шторм ожидается в 10 регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информаци РГП «Казгидромет», на севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области - порывы 25 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области -метель. Ветер западный, юго-западный 9-14, на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с

На севере Восточно-Казахстанской областиожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере области 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области- туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. Ночью на большей части области ожидается очень сильный мороз до 30-33 градусов.

На севере, востоке Карагандинской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области - ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 15-20, на западе области - порывы 25 м/с.

В Павлодарской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области - низовая метель. Ветер западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Туркестанской области ожидается сильный мороз до 27 градусов. В Шымкенте- сильный мороз до 25 градусов.


Новости по теме
Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта
Участились пожары в банях частных домов в Алматы
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 15 января в шести областях Казахстана
Теги:
Читайте также
Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта
Реконструкцию тепловых сетей Аксу поручил начать аким Павлодарской области
Пятая часть заболевших гриппом в СКО – беременные женщины
Женщина погибла при взрыве газового баллона в Туркестанской области – МЧС РК
100 лет исполнилось ветерану войны в СКО
За уборкой снега надо не из кабинетов следить – аким СКО
Водитель из Астаны арестован за неповиновение полицейским на закрытой трассе
Около 800 застрявших авто сопроводили полицейские до столицы и Павлодарской области
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей