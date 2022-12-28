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      Акмолинская область

    Шторм ожидается в 10 регионах Казахстана

    28 Декабря 2022, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 10 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    29 декабря в городе Семее в Абайской области прогнозируют неблагоприятные метеоусловия второй степени.

    На западе, юге, севере Акмолинской областиожидается низовая метель.

    ВВКО, Усть-Каменогорске и Риддере, ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

    В Западно-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на северо-западе области - гололед.

    На большей части Костанайской области - снег. На западе области - низовая метель. На юге области ожидается туман.

    В центре, на юге Кызылординской области - туман.

    На большей части Мангистауской области – осадки. На юге, западе, севере области ожидается гололед. На юге, севере, в центре области - туман. Ветер северо-восточный, северный, днем на западе области 15-20 м/с.

    На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области - туман.

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на горных перевалах - 15- 20 м/с.

    В Шымкенте - туман.
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