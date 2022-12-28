Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Шторм ожидается в 10 регионах Казахстана

28 Декабря 2022, 19:00
Шторм ожидается в 10 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 10 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

29 декабря в городе Семее в Абайской области прогнозируют неблагоприятные метеоусловия второй степени.

На западе, юге, севере Акмолинской областиожидается низовая метель.

ВВКО, Усть-Каменогорске и Риддере, ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

В Западно-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на северо-западе области - гололед.

На большей части Костанайской области - снег. На западе области - низовая метель. На юге области ожидается туман.

В центре, на юге Кызылординской области - туман.

На большей части Мангистауской области – осадки. На юге, западе, севере области ожидается гололед. На юге, севере, в центре области - туман. Ветер северо-восточный, северный, днем на западе области 15-20 м/с.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области - туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на горных перевалах - 15- 20 м/с.

В Шымкенте - туман.


Новости по теме
Какая погода будет в Казахстане 29 – 31 декабря
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Дожди и снег ожидаются на большей части республики
Теги:
Читайте также
Пострадавшие от паводка жители ЗКО переехали в новые дома
Руководителя районного отдела образования в СКО подозревают во взяточничестве
Восемь медицинских объектов построят в селах СКО
Пропавшую три недели назад многодетную мать разыскивают в Мангистау
Три котла отремонтируют на Петропавловской ТЭЦ-2 в 2023 году
Почти на треть выросла заболеваемость пневмонией в СКО
Носить маски в общественных местах рекомендовали жителям СКО
Гонконгский и свиной грипп циркулируют в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
3 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира
4 Задержан руководитель филиала АО «Пассажирские перевозки»
5 Новый район Астаны будет называться Нура

Лента новостей