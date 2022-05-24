Шторм ожидается в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», днем 25 мая на севере, западе Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке области - порывы 15-18 м/с.

Ночью 25 мая на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на востоке области - порывы 15-20 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 25, 26 мая в горных районах Жамбылской области - гроза, град шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 25 мая в горных районах, сутки 26 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, в горных районах - порывы 25 м/с.

В восточной половине Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на северо-востоке области днем - порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, востоке области - 15-20 м/с.

Днем 25 мая в центре и на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный в центре и на севере области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

Днем 25 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.



