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      Акмолинская область

    Шторм ожидается в 10 регионах Казахстана

    24 Мая 2022, 18:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», днем 25 мая на севере, западе Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.

    На востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке области - порывы 15-18 м/с.

    Ночью 25 мая на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на востоке области - порывы 15-20 м/с.

    В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее - чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 25, 26 мая в горных районах Жамбылской области - гроза, град шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 25 мая в горных районах, сутки 26 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, в горных районах - порывы 25 м/с.

    В восточной половине Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на северо-востоке области днем - порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, востоке области - 15-20 м/с.

    Днем 25 мая в центре и на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный в центре и на севере области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке, юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

    Днем 25 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Погода
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