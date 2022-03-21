Шторм ожидается в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель, на западе, юге области туман, 23 марта на севере, юге, западе области метель. Ветер юго-западный, 22 марта в южной половине области 15-20 м/с, 23 марта на севере, юге, западе области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью в центре, на севере, юго-востоке Актюбинской области - низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью в центре, на юго-востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с.

На юго-западе, востокеожидается низовая метель. На севере области туман, гололед. Ветер юго-западный на западе области 15-20 м/с.

На севере, западе Костанайской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с.



На севере, западе Мангистауской области ожидается туман, гололед.



В городе Нур-Султане 22-23 марта ожидается временами низовая метель. Ветер юго-западный, сутки 22 марта, днем 23 марта порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью на юге, днем на юге, востоке, центре области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на юге, днем на большей части области 15-20, на юге области порывы 25 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью и утром на севере, западе области туман. Днем на севере, западе области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный днем на севере, западе области 15-20 м/с.

На севере и в горных районах Туркестанской области ожидается туман.