Шторм ожидается на выходных в семи регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на выходные объявлено в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Туркестанской области д нем 7 марта, сутки 8 марта сохраняется ветер северо-восточный, местами 18-23, в горных районах 27 м/с, порывы 30 м/с и более.
В Акмолинской области 8-9 марта местами сохраняется низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
В Нур-Султане 8 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.
Вероятность шторма 85-90 %.
В Северо-Казахстанской области 8 марта местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
В Петропавловске ночью 8 марта ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
В Костанайской области 8 марта местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.
В Костанае 8 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
В Мангистауской области 8 марта местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20, местами порывы 23 м/с.
В Актау 8 марта ожидаются ветер юго-восточный 15-20 м/с, пыльная буря.
Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области 8 марта местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.
В Кызылорде 8 марта сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 95-100 %.
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