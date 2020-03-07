+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -7 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шторм ожидается на выходных в семи регионах Казахстана

7 Марта 2020 19:42
Поделиться:
Шторм ожидается на выходных в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на выходные объявлено в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Все областные дороги закрыли в СКО
Сход снежных лавин возможен близ рек Алматы Последствия снегопада в Алматы ликвидируют свыше тысячи человек Шторм ожидается в трех регионах Казахстана

В Туркестанской области д нем 7 марта, сутки 8 марта сохраняется ветер северо-восточный, местами 18-23, в горных районах 27 м/с, порывы 30 м/с и более.

В Акмолинской области 8-9 марта местами сохраняется низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Нур-Султане 8 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области 8 марта местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске ночью 8 марта ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области 8 марта местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Костанае 8 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.


В Мангистауской области 8 марта местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20, местами порывы 23 м/с.

В Актау 8 марта ожидаются ветер юго-восточный 15-20 м/с, пыльная буря.

Вероятность шторма 90-95%.


В Кызылординской области 8 марта местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.

В Кызылорде 8 марта сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 95-100 %.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив