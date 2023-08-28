Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 16 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

ВАстане 29 августа ветер южный, днем - порывы 15-20 м/с.

ВШымкенте ожидается ветер юго-западный, днем - порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью и утром в центре, на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе Акмолинской области - сильный дождь. Ночью западе области, днем на западе, севере, в центре области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер южный ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на западе, севере, юге области - порывы 23-28 м/с.

На юге, востоке Актюбинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области -чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Атырауской области - гроза. Ветер северо-западный, днем на большей части области - порывы 15-20 м/с. На западе, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, юге области -порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере-востоке области Жетысу ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. На северо-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20, на западе области временами -порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-западе, юге, днем на севере, востоке, юге Костанайской области - сильный дождь, гроза. Днем на юге, востоке области - град, шквал. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на западе, в центре области 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, юге Мангистауской области - сильный дождь. На западе, севере, юге, в центре области - гроза, днем - град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На севере, востоке, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области - дождь, на западе области - сильный дождь. Ночью на севере, востоке, западе области, днем на севере, западе, юге области ожидается гроза. Днем на севере, западе, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области - туман. Ветер южный, юго-восточный ночью на севере, востоке, западе области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, западе, юге области - порывы 23-28 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный ночью в горных районах области, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, западеобласти Улытау - гроза, днем град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью на севере, западе области, днем на большей части области 15-20, на западе, севере области временами - порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.