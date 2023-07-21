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Шторм ожидается на большей части Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Июля 2023, 19:17
Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

22 июля вАстане ожидаются гроза, высокая пожарная опасность.

В Алматы - сильная жара до 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Шымкенте 22-24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере области Абай ожидается гроза. Днем на севере области - град, шквал. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняются сильная жара до 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Акмолинской области - гроза. Ветер северо-западный, западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, западе Актюбинской области ожидается гроза, на юге области - сильная жара до 37 градусов. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области - гроза. Ветер северо-восточный при грозе - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 35-37 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырауской области ожидается сильная жара до 35-38 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области - град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке области Жетысу - гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, севере Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, востоке области -порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Карагандинской области ожидается гроза. Днем на юге области - сильная жара до 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области - гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на востоке области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 38-40 градусов. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части, днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области - туман. Ветер западный ночью на юго-востоке области, днем на севере, востоке, юге области -порывы 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер восточный на горных перевалах 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 40 градусов. 22-24 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется сильная жара до 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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