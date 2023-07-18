Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 19 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 19 июля в Астане временами ожидается гроза. Днем возможен град. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидаются очень сильная жара до 40-42 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе, западе области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области - сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, днем - град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем - порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре, днем в северной половине Актюбинской области ожидается гроза. Днем в северной половине - град, шквал. Ветер юго-западный, западный, при грозе -порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Алматинской области - очень сильная жара до 42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Восточно-Казахстанской области - сильная жара до 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре области Жетысу ожидается очень сильная жара до 42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на западе области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 37 градусов. 19 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области - гроза, днем на западе, севере области - шквал, град. Ночью и утром на севере области -туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области - порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Кызылординской области ожидается ветер западный, днем на западе, в центре области - порывы 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На юго-западе области - туман. Ветер западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западной половине Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, при грозе - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области - дождь, днем на западе области - сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидается гроза. Днем на западе, востоке области - град, шквал. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области - пыльная буря. Ветер западный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре области Улытау ожидается гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.