Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 17 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане 14 июля ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы сохраняются сильная жара до 36-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе области Абай ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются гроза, днем - шквал, град. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области 15-20, на севере, востоке области - порывы 25 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, югеАтырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, на большей части области сохраняется сильная жара до 38-40 градусов.

14-16 июля - чрезвычайная пожарная опасность, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

14 июля в районе озера Алаколь в области Жетысу ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 36-39 градусов. 14-15 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севереЗападно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на западе, юге области - порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области - гроза, шквал, град. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области 15-20, днем на большей части области 15-20, на востоке области - порывы 23-28 м/с. В северной половине области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, днем на большей части области 15-20 м/с. 14-16 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Павлодарской области, днем на большей части области ожидаются гроза, днем на западе, юге области - град, шквал. Ветер южный ночью на западе, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе, юге области днем - порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность

На большей части Северо-Казахстанской области - дождь, днем на севере, западе области - сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидаются гроза, шквал, днем - град. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе, юге области - порывы 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей частиобласти Улытау ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с, на юге области сохраняется сильная жара до 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.