Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 17 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане 6 июля днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. 6-7 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте 6 июля ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, западе области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, западе области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области - град. Ветер северо-восточный на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. 6-8 июля на севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью на востоке области - порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара до 35-37 градусов. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области - высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской области ожидается сильная жара до 35-39 градусов. 06 июля на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах - гроза, град. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь, 6 июля на большей части области - гроза, град. Ветер юго-западный при грозе - порывы 15-20 м/с. 6 июля на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35-38 градусов. В южный половине области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гроза, днем - град. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем на востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области - высокая пожарная опасность.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Мангистауской области ожидается сильная жара до 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на востокеПавлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, востоке области - гроза, град. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, западе, востоке области - порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге области Улытау ожидается ветер северо-восточный, днем - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.