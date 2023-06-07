Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 17 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане8 июня днем ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте- чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 8 июня на северо-западе Абайской области сохраняются очень сильная жара до 41 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Акмолинской областиожидаются гроза, град, шквал. Днем на юге, востоке области - пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, западе, днем на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на севере, востоке, юге сохраняется черезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Восточно-Казахстанской области - очень сильная жара до 41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20, в районе Жаланашколя 17-22 м/с.

Днем в восточной половинеЗападно-Казахстанской области- высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере области - порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На западе, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской областиожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в Кызылординской области- сильная жара до 41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере-востоке, юге Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер западный днем на севере, западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется сильная жаркара до 39 градусов

Ночью на севере, западе, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области- гроза, град, шквал. Днем на востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на севере, западе области, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в горных районах Туркестанской области- ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара до 41 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В центре области - чрезвычайная пожарная опасность.



