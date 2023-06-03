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Шторм ожидается на большей части Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Июня 2023, 00:01
Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в регионах страны, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астанеднем 4-5 июня ожидается сильная жара до 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3-5 июня в Абайской областисохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 4-5 июня в Акмолинской области ожидается сильная жара до 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 4-6 июня на западе области сохраняется очень сильная жара до 41 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

3-5 июня днем на юге, востоке Актюбинской областисохраняется сильная жара до 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Днем 4 июня на юго-востоке Актюбинской области ожидается очень сильная жара до 41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 июня днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области сохраняется сильная жара до 36 градусов. На востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

3-5 июня на севере Жамбылской области - пыльная буря. 3 июня ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 3-5 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 5 июня днем в горных районах ожидается гроза.

Днем 3 июня в районе Алаколя в Жетысуской области- ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. 3-5 июня на большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севереЗападно-Казахстанской области - гроза. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области - порывы 15-20 м/с. На востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

3-4 июня на востоке Карагандинской области- ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с. Днем на юге, западе области сохраняется сильная жара до 35-36 градусов. На юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

5-6 июня на юге области ожидается очень сильная жара до 41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 июня утром и днем на западе, северо-западеКостанайской области - гроза. Ветер южный днем на западе, северо-западе области - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 38 градусов. 3-5 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 4 июня в южной половине области - очень сильная жара до 41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 июня в Кызылординской области ожидаются ветер северо-восточный, восточный, днем в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Павлодарской области - сильная жара до 35-37 градусов.

На севере, западеСеверо-Казахстанской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с. Днем 4-5 июня на юго-западеобласти сохраняется очень сильная жара до 41 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

3-6 июня днем на большей части Улытауской области - сильная жара до 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 4-6 июня на юге области ожидается очень сильная жара до 41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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