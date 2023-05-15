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Шторм ожидается на большей части Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 20:19
Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане 16 мая ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 3 градуса.

ВШымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

Ночью и утром на севере Абайской области - туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью и утром на западе Акмолинской областиожидается туман. Ночью на западе, востоке области сохраняются заморозки 3 градуса.

В Актюбинской областиожидается ветер северо-восточный днем на востоке, севере области - порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Атырауской области - гроза.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на востоке области - заморозки 3 градуса.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Ночью и утром на севере Карагандинской области- туман. Ветер восточный, северо-восточный на юге области - порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

16 мая днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области - на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области- гроза. Днем в центре, на юге области град. Ветер южный, юго-западный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Мангистауской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области- туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районахТуркестанской области ожидается гроза. На севере области - пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем - порывы 25 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На юге, востоке, западе Улытауской области - гроза, град. Ветер восточный, северо-восточный ночью на юге области - порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 23 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.


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