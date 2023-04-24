Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Шторм ожидается на большей части Казахстана

    24 Апреля 2023, 19:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптки в 14 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 25 апреля в Алматы временами ожидается гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.

    На севере, западе, в центре Абайской областиожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

    Утром и днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Актюбинской области ветер юго-восточный, днем на юге области - порывы 15-20 м/с.

    На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. На севере области - пыльная буря. Ветер западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области - порывы 15-20 м/с.

    Днем на большей части Атырауской областиожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, востоке, юге, днем на большей части области 17-22, временами 25 м/с.

    На севере, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

    На юге, в горных районах Жамбылской областиожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, утром и днем 25, сутки 26 апреля порывы 23-28 м/с.

    На западе Западно-Казахстанской областиожидаются сильный дождь, на севере, западе, юге области - гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской областиожидаются ветер восточный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей.

    На большей части Мангистауской области- пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с

    На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области, днем на севере, западе, юге области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

    На севере Туркестанской области - пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Алматы Алматинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    4 Лионель Месси покидает ПСЖ
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»