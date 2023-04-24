Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптки в 14 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 25 апреля в Алматы временами ожидается гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15 м/с.

На севере, западе, в центре Абайской областиожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

Утром и днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-восточный, днем на юге области - порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. На севере области - пыльная буря. Ветер западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области - порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Атырауской областиожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, востоке, юге, днем на большей части области 17-22, временами 25 м/с.

На севере, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской областиожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, утром и днем 25, сутки 26 апреля порывы 23-28 м/с.

На западе Западно-Казахстанской областиожидаются сильный дождь, на севере, западе, юге области - гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с.



В Кызылординской областиожидаются ветер восточный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей.



На большей части Мангистауской области- пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с

На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области, днем на севере, западе, юге области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области - пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с.