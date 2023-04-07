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Шторм ожидается на большей части Казахстана

Гульмира Байзакова
7 Апреля 2023, 19:09
Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штомовое предупреждение объявили синоптики в 17 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет»,8 апреля в Астане ночью ожидаются снег, гололед.

В Шымкентеднем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Абайской областиожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области - туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла с дальнейшим понижением.

Ночью на юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, на юге, востоке, в горных районах области - порывы 17-22 м/с.

8-12 апреля в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

На севере, востоке Акмолинской области- туман.

На востоке, в центре Актюбинской областиожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман, днем на западе, юге, востоке области - гроза. Ветер восточный, северо-восточный на севере области 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на севере, востоке области - сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза - 2 тепла, на северо-востоке области 8 мороза, днем до 0-5 тепла с дальнейшим понижением.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 8-9 апреля на юге, в горных районах области ожидается гроза, 8 апреля - град. 8-9 апреля ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жетысуской области- сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области -ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской областиожидается туман. Ветер северо-восточный на юге области 15- 20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области - гроза, северо-восточный ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Утром и днем на западе области - туман.

В Павлодарской областиночью ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10 мороза, днем до 2 мороза - 3 тепла с дальнейшим понижением.

Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области- туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на юго-западе, днем на севере области - порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, в горных районах - град. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.


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