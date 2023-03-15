Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 16 марта в Астанеожидается гололед. Ветер северо-западный, западный - ночью порывы 15 м/с.

В Шымкенте - ветер восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На юге, севере, востоке, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе области - туман. Ветер северо-западный, западный ночью на востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, в горных районах, днем на востоке, в горных, предгорных районах Алматинской областиожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области - туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в горных районах области - порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области - порывы 15-20 м/с

В Западно-Казахстанской области -ветер юго-восточный днем на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области - порывы 18 м/с

На юге Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днем 0-5 тепла.

На севере, в центре Кызылординской областисохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Мангистауской областиожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на юге, в центре области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге, в центре области временами 23 м/с.

Утром и днем на востоке, юге Павлодарской областиожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный на востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 4 мороза - 1 тепла.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер северо-западный, западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области - ветер восточный 15-20, порывы 23 м/с.

Кроме того, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.