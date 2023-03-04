Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено на большей части республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 5 марта в Астанеднем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

В Шымкенте утром и днем временами - гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Абайской областиожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, в центре области - низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на большей части Акмолинской областиожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области - низовая метель, днем гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области -ветер юго-западный, западный, на севере области - порывы 15-20 м/с.



На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Восточно-Казахстанской области- осадки (дождь, снег). На севере, востоке области - низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), ночью 6 марта на юге - сильный дождь, в горных районах - сильные осадки (дождь, снег), туман. Днем 5 марта на юге области - гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, утром и днем 5, 6 марта - порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жетысуской областиожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области - порывы 15-20, временами 25 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской областиожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

На югеКарагандинской области ожидается туман. На юге, севере, востоке области - низовая метель, днем гололед. Ветер юго-восточный днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере области - низовая метель. На севере, востоке, юге области - туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере Кызылординской областиожидаются туман, ночью и утром на западе, севере, в центре области - гололед.

Днем на западе, югеПавлодарской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный на юге области - порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области - низовая метель. На севере, западе области - гололед. Ветер юго-западный ночью на юго-западе области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге области - порывы 23 м/с.

Днем в горах Туркестанской областиожидается сильный дождь. В горных и предгорных районах области - гроза. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем в горных районах области - порывы 23-28 м/с.

На юге, востоке Улытауской областиожидаются низовая метель, днем - гололед. Ветер юго-восточный днем на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с



