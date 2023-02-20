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    Шторм ожидается на большей части Казахстана

    20 Февраля 2023, 19:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синопткии в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ».

    В Астане21 февраля на дорогах ожидается гололед, ночью и утром - низовая метель.

    В Алматы ночью и утром ожидается туман.

    Днем на севере, западе, в центре Абайской области -низовая метель. Ветер юго-восточный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

    На западе, севере, востоке Акмолинской областиожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области - туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Днем на востоке Актюбинской области ожидается низовая метель. На юго-западе области - гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На юге и в горных районахАлматинской области - туман.

    На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на юге, западе области 15-20 м/с.

    На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области - низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на западе, юге, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, севере, днем на востоке, в центре Карагандинской областиожидается низовая метель. На севере, юге области - туман, гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, днем осадки - (преимущественно снег), на севере области - сильный снег. На севере, востоке, западе области - низовая метель, туман. Днем на юге области - гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, западе области 15-20, днем порывы 25 м/с.

    На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем в центре области 15-20 м/с.

    На севере Мангистауской области - туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, юге, северо-востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на юге Павлодарской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области - порывы 15-20 м/с

    Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе, юге области - низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе, юге области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

    Ночью на севереТуркестанской областиожидается туман. Ветер южный утром и днем на горных перевалах 15-20 м/с.

    На севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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