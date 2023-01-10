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    Шторм ожидается на большей части Казахстана

    10 Января 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    В Абайской области, в Семее, в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

    На юге, востоке Акмолинской области ночью ожидается сильный мороз до 40 градусов.

    Ночью на севереАктюбинской области - очень сильный мороз до 41 градуса.

    ночью в горных и предгорных районах Алматинской областиожидается сильный снег. На юге области, в горных и предгорных районах - туман, гололед, низовая метель.

    В Алматы - временами туман, гололед.

    Ночью 11 января в Атырауской области ожидается сильный мороз до 30 градусов

    В ВКО, в Усть-Каменогорске и Риддере, в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

    Ночью на большей части Карагандинской областиожидается сильный мороз до 38 градусов.

    В Мангистауской области - очень сильный мороз 25 градусов.

    В горах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в предгорных районах области туман. В горных районах метель. Ветер северо-западный, северный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. г

    В Шымкенте ночью и утром - временами туман.

    12 января ночью на северо-востоке Карагандинской области ожидается очень сильный мороз 40-41 градус.

    На востоке Улытауской области -очень сильный мороз до 40 градусов.
    12-13 января ночью на севере, в горных районах Жетысуской , Алматинской областей ожидается очень сильный мороз до 35 градусов.

    На севере, в горных районахТуркестанской областиожидается очень сильный мороз до 31 градуса.
    Акмолинская область Алматы Алматинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Туркестанская область Мангистауская область Шымкент Погода Абайская область Жетысуская область Улытауская область
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