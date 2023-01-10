Шторм ожидается на большей части Казахстана

10 Января 2023, 19:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

В Абайской области, в Семее, в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

На юге, востоке Акмолинской области ночью ожидается сильный мороз до 40 градусов.

Ночью на севереАктюбинской области - очень сильный мороз до 41 градуса.

ночью в горных и предгорных районах Алматинской областиожидается сильный снег. На юге области, в горных и предгорных районах - туман, гололед, низовая метель.

В Алматы - временами туман, гололед.

Ночью 11 января в Атырауской области ожидается сильный мороз до 30 градусов

В ВКО, в Усть-Каменогорске и Риддере, в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Ночью на большей части Карагандинской областиожидается сильный мороз до 38 градусов.

В Мангистауской области - очень сильный мороз 25 градусов.

В горах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в предгорных районах области туман. В горных районах метель. Ветер северо-западный, северный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. г

В Шымкенте ночью и утром - временами туман.

12 января ночью на северо-востоке Карагандинской области ожидается очень сильный мороз 40-41 градус.

На востоке Улытауской области -очень сильный мороз до 40 градусов.

12-13 января ночью на севере, в горных районах Жетысуской , Алматинской областей ожидается очень сильный мороз до 35 градусов.

На севере, в горных районахТуркестанской областиожидается очень сильный мороз до 31 градуса.

