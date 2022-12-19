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Шторм ожидается на большей части Казахстана

19 Декабря 2022, 19:00
Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», вАстане20 декабря ожидается ветер юго-западный, ночью - порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Абайской области - низовая метель. Ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20, днем - порывы 23 м/с.

На севере, западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, на севере, западе области - порывы 23-28 м/с, днем на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.

На юго-западе, в центре Актюбинской области -гололед. Ночью на севере, востоке, днем на юге, в центре области ожидается низовая метель.

Ночью на востоке, юге Атырауской области - гололед.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

На большей частиКостанайской областиожидаются осадки (снег, дождь), на севере, востоке области - сильный снег, гололед, низовая метель. На западе области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Кызылординской области- гололед.

На большей части Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области - туман, гололед. Ветер северо-западный, на западе области 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Павлодарской области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с, на западе области - порывы 25 м/с.

На большей частиСеверо-Казахстанской областиожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, востоке, юге области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью - порывы 23-28 м/с.

На юге, в горных районах Туркестанской областиожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.


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