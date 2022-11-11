Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане12-14 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, 13-14 ноября -порывы 25 м/с.

В Шымкентеночью и утром 12 ноября ожидается туман.

Днем 12 ноября, сутки 13 ноября на западе, севере, в центре Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем 12 ноября, сутки 13 ноября на западе, севере, в центре области 15-20, днем 12 ноября порывы 23 м/с.

12 ноября в Акмолинской области - осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем на севере, востоке - порывы 25 м/с.

13-14 ноября ожидаются осадки, 14 ноября на севере, западе области - сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 13, ночью 14 ноября севере, востоке области временами 30 м/с и более.

13 ноября днем на большей части Актюбинской областиожидаются осадки (дождь, снег), на севере области - сильные. Метель, гололед. Ветер юго-западный 12 ноября днем на севере области порывы 15-20 м/с, 13 ноября 15-20, на севере, востоке области - порывы 23-28 м/с



12 ноября на западе, востоке, юге Атырауской области - туман. 13 ноября осадки, днем на северо-востоке области ожидается сильные осадки (дождь, снег).

12 ноября днем в горных районахВосточно-Казахстанской области - сильный снег, 13 ноября осадки, на севере, востоке области - сильные осадки (дождь, снег). 12-13 ноября на севере, западе, востоке области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем 12 ноября, сутки 13 ноября на севере, востоке, западе области 15-20 м/с.

14-15 ноября в Жамбылской области ожидаются осадки, 15 ноября на севере, юге, в горных районах области - сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области - туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем 14, сутки 15 ноября временами 30 м/с и более.

12 ноября днем на севере, востоке Западно-Казахстанской областиожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 12 ноября днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с, 13 ноября 15-20, порывы 23-28 м/с.

12-13 ноября в северной половине Карагандинской областиожидаются низовая метель, гололед. 12 ноября ночью на юго-востоке области туман. 12-13 ноября ветер юго-западный в северной половине области 15-20 м/с, 13 ноября временами порывы 23-28 м/с.

14-15 ноября ожидаются осадки, на севере области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 14 ноября, ночью 15 ноября на севере временами 30 м/с и более.

На большей части Костанайской области ожидаются осадки, днем на северо-востоке, востоке области - сильные осадки (мокрый снег, дождь), низовая метель, гололед. На юге области - туман. Ветер юго-западный, западный на большей части 15-20, днем - порывы 23-28 м/с.

13-14 ноября - осадки, на западе, в центре области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. 13 ноября на севере области - туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 13 ноября на юге, востоке области ветер временами 30 м/с и более.

12-13 ноября на большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). 12 ноября на севере, 13 ноября на севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 12 ноября ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, 13 ноября 15-20, порывы 23-28 м/с.

14 ноября ожидаются осадки, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.

12 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

13-14 ноября в ожидаются осадки, 14 ноября на севере, западе - сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 13 ноября на юге области временами 30 м/с и более.

Ночью и утром 12 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской областиожидается туман.

Днем 12 ноября на севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



