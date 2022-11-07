Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИН7ФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане ночью и утром 8 ноября ожидается туман.

В Алматы временами сильный дождь. Резкое понижение температуры воздуха днем до 5-7 тепла.

На юге и в горных районах Алматинской области - сильные осадки: дождь, снег. В горных районах туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области, в горных районах 15-20, порывы 25 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 2-7 тепла, на севере и в горных районах 4 мороза.

Ночью и утром в южной половине Акмолинской области - туман. В горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки: дождь, снег). 8-10 ноября ночью и утром в горных и предгорных районах - туман. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ночью в центре, на востоке области гололед.

На севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-18 м/с.

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман

8 ноября ночью и утром на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных и предгорных районах области - туман. На севере, западе области - гололед. Ветер северо-западный, северный, на горных перевалах 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью ожидаются сильные осадки - дождь, снег. Временами туман.



