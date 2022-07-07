Шторм ожидается на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

8 июля ночью на севере, юго-западе, днем на большей части Абайской бласти ожидается гроза. На западе, юге, в центре области - град, шквал. Ветер юго-западный на западе, юге, в центре области - 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке - гроза, град. Ночью и утром на севере, западе области - туман. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области - гроза. На западе, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

9 июля в горных районах Жамбылской области - гроза, град. 8-9 июля - ветер северо-западный, ночью 8 июля в горных районах, днем на северо-востоке области, в горных районах, 9 июля в горных районах 15-20 м/с.

8 июля центре, на востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный при грозе - порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, в центре области - гроза, град. Ветер северо-западный днем на юге области - порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке области - туман. Ветер северный, днем на севере области 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность

В Кызылординской области - ветер северо-западный, северный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Нур-Султане ожидаются гроза, град

Днем на юге Павлодарской области ожидаются сильный дождь. На юге области - гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, востоке, днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области - туман. Ветер северо-восточный 8 июля днем - на севере, западе, востоке области, 9 июля днем - на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный на севере области и в горных районах 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



