15 Июня 2022 19:47

Шторм ожидается на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Абайской области 16 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке и в горных районах Алматинской области - гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, на востоке области - порывы 25 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

Днем 16 июня в горных районахожидается сильный дождь. 16 июня на юго-востоке области, в горных районах, днем 17 июня в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, 16 июня - на северо-востоке области, в горных районах, 17 июня - на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

В Жетысуской области - гроза, ветер.



В Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, северо-востоке Костанайской области - гроза. Ночью на юге области - туман. Ветер северо-западный, западный, днем на северо-востоке, востоке области - порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке, в центре, днем на северо-востоке Мангистауской области - гроза. Ночью на юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на севере, в центре Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер западный днем на севере, в центре области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области - гроза, град. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный - на севере области, в горных районах 15-20 м/с.

В Улытауской области - ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.