Шторм ожидается на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

4 мая днем на юго-западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный на юге области 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах 4-6 мая, горных районах Алматинской области и прилегающих территорий города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В Алматы вечером 4 и ночью 5 мая ожидается сильный дождь. Утром и днем 4, сутки 5 мая - гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

Днем 4 мая на севере, в горных районах, ночью 5 мая в горах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 4-6 мая на севере, юге, в горных районах области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - 15-20, 4 мая - временами 25 м/с.

4 мая на востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке, в центре области - порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный, на юге области - 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области - гроза, шквал.

В городе Нур-Султане ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области - сильный дождь. На севере, юге, западе области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе - порывы 17-22 м/с.

В Шымкенте ночью ожидаются сильный дождь, временами гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе - порывы 17-22 м/с.



