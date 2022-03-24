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    Шторм ожидается на большей части Казахстана 25 марта

    24 Марта 2022, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 11 регионах республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», на севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.

    В связи с выпадением значительных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

    На северо-востоке Восточно-Казахстанской области - низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, северо-востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    Ночью и утром 25 марта в центре Карагандинской области - туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

    На востоке, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На востоке области - низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области - туман. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

    В Мангистауской области ожидаются осадки, днем на западе, юге области временами сильные осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юго-востоке области 15-20 м/с

    На востоке, севере Павлодарской области - низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на западе, севере области 15-20 м/с.

    На севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Мангистауская область
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