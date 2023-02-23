Шторм ожидается на большей части Казахстана 24 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено на большей части республики 24 февраля, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 24 февраля в Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

ВШымкенте - ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем. 25 февраля ночью и утром - порывы ветра до 15-20 м/с, сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.

24 февраля на западе, севере, востоке Акмолинской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области - низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, севере, в горных районахЖамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области- низовая метель. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской областиожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе области - туман. Ветер юго-западный 15-20, на севере, востоке области - порывы 25 м/с.

На западе, севере Павлодарской областиожидается метель, днем на юге, востоке области - гололед. Ветер юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юго-западе области, днем на большей части области - порывы 23-28 м/с.

Утром и днем в горных районах Туркестанской областиожидается гроза. На севере области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.



