Шторм ожидается на большей части Казахстана 19 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области - гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области - порывы 18 м/с.

В районе Алаколя в Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, 17-22, порывы 25 м/с.

На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 м/с.

19-20 декабря на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

19-21 декабря на севере, в горных и предгорных районах ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 м/с.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области - гололед.

На западе, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, туман.

На севере и в центре Кызылординской области - туман.

На севере, северо-западе Мангистауской области ожидается гололед. На большей части области - туман.

В городе Нур-Султане - туман, гололед. Днем низовая метель.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, юге, востоке области - низовая метель, туман, гололед.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный на юге, западе, в горных, предгорных районах утром и днем 15-20 м/с, в горных районах порывы 23-28, в горных перевалах 30 м/с и более.



