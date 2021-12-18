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    Шторм ожидается на большей части Казахстана 19 декабря

    18 Декабря 2021, 21:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере Актюбинской области - гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области - порывы 18 м/с.

    В районе Алаколя в Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, 17-22, порывы 25 м/с.

    На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 м/с.

    19-20 декабря на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

    19-21 декабря на севере, в горных и предгорных районах ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на юго-западе области и в горных районах 15-20, днем 19, ночью 20 декабря порывы 23-28 м/с.

    На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области - гололед.

    На западе, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

    На юге Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, туман.

    На севере и в центре Кызылординской области - туман.

    На севере, северо-западе Мангистауской области ожидается гололед. На большей части области - туман.

    В городе Нур-Султане - туман, гололед. Днем низовая метель.

    На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, юге, востоке области - низовая метель, туман, гололед.

    В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный на юге, западе, в горных, предгорных районах утром и днем 15-20 м/с, в горных районах порывы 23-28, в горных перевалах 30 м/с и более.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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