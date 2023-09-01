Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Шторм ожидается 2 сентября в Казахстане

    1 Сентября 2023, 19:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    2 сентября в Астане временами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем - порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе Акмолинской области - сильный дождь. На севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, западе, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный при грозе - порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области - гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    2-3 сентября днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-западный ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре, на юге Западно-Казахстанской области - высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на западе области - порывы 18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром в северной половине области - туман. Днем на юге области - град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем в центре области 15-20 м/с. 2-4 сентября в центре, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на северо-востоке Мангистауской области - пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

    На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на западе области - сильный дождь. На севере, западе, востоке области - гроза, днем - град. Ночью и утром на юге, западе области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.

    Днем на западе, севере области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере области - порывы 18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Мангистауская область Погода Абайская область Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК
    Заморозки ожидаются в Казахстане 16 сентября
    Автомобили тонут в Семее
    Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков