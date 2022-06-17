Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Шторм ожидается 18 июня в 10 регионах Казахстана

    17 Июня 2022, 20:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», вАбайской области 18 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на западе, днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы порывы 15-20 м/с.

    Ночью на востоке, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юго-западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

    Днем 18, 19 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 18, 19 июня на юге области, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 18 июня - на северо-востоке области, в горных районах, 19 июня юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - 15-20 м/с. Днем 19 июня на севере области ожидается сильная жара до 38 градусов.

    На востоке Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Нна северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге области - сильная жара до 36 градусов.

    На западе Кызылординской области ожидается гроза.Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, востоке, западе области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на юге, востоке, западе области 15-20 м/с.

    Днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области - туман.

    В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая