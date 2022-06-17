Шторм ожидается 18 июня в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», вАбайской области 18 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юго-западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

Днем 18, 19 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 18, 19 июня на юге области, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 18 июня - на северо-востоке области, в горных районах, 19 июня юго-западе, северо-востоке области, в горных районах - 15-20 м/с. Днем 19 июня на севере области ожидается сильная жара до 38 градусов.

На востоке Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.

Нна северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге области - сильная жара до 36 градусов.

На западе Кызылординской области ожидается гроза.Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, востоке, западе области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на юге, востоке, западе области 15-20 м/с.

Днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области - туман.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 м/с.



