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    Шторм ожидается 10 ноября на большей части Казахстана

    9 Ноября 2022, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В Астане 10 ноября временами ожидается гололед.

    В Шымкенте ночью 10-11 ноября временами - туман.

    Ночью и утром на западе, югеАбайской области ожидается туман. На севере, западе области - гололед.

    На западе, севере, на юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, юге, в центре Актюбинской области- туман.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед.

    На севере, востоке Карагандинской области - низовая метель, гололед.

    На юге, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман, на севере, западе области - низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с.

    На севереКызылординской области ожидается туман.

    На севере Павлодарской области - низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области днем порывы 15 м/с.

    На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юго-западе области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, юго-западе области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром 10-11 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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