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Шторм ожидается 10 ноября на большей части Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Ноября 2022, 18:00
Шторм ожидается 10 ноября на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане 10 ноября временами ожидается гололед.

В Шымкенте ночью 10-11 ноября временами - туман.

Ночью и утром на западе, югеАбайской области ожидается туман. На севере, западе области - гололед.

На западе, севере, на юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Актюбинской области- туман.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед.

На севере, востоке Карагандинской области - низовая метель, гололед.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман, на севере, западе области - низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с.

На севереКызылординской области ожидается туман.

На севере Павлодарской области - низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области днем порывы 15 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юго-западе области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, юго-западе области - порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 10-11 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.


Астана   Акмолинская область   Актюбинская область   Восточно-Казахстанская область   Карагандинская область   Костанайская область   Кызылординская область   Павлодарская область   Северо-Казахстанская область   Туркестанская область   Шымкент   Погода   Абайская область  
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