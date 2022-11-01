Шторм «Налджи» на Филиппинах унес жизни 110 человек

1 Ноября 2022, 10:19

1 Ноября 2022, 10:19

Шторм «Налджи» на Филиппинах унес жизни 110 человек

БАНГКОК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Более 2,41 млн человек оказались затронуты тропическим штормом «Налджи», обрушившимся на Филиппины. Согласно опубликованному во вторник отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 110 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 865,9 тыс. перемещенных лиц находятся в 2,72 тыс. эвакуационных центрах. Более 347,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 101 человек получил различные травмы, 33 числятся пропавшими без вести.

Шторм повредил 5,03 тыс. домов и уничтожил 1,5 тыс. Ущерб, нанесенный 55 инфраструктурным объектам, оценивается в 760,3 млн песо ($13,04 млн). В результате удара стихии повреждены 422 дороги и 101 мост. В 294 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 140 оно уже восстановлено, в 41 муниципалитете остаются проблемы со связью, в 12 - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 670 учебных заведениях и работа на 230 предприятиях. В 160 городах и муниципалитетах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 1,3 млрд песо ($22,37 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 50,3 млн песо ($865,8 тыс.).

Фото: tass.ru