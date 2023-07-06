Шторм и пожарная опасность объявлены в большинстве регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами, сильная жара и даже град ожидаются 7 июля в столице и 17 областях Казахстана. В большинстве из них объявлена высокая пожарная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 7 июля утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

7 июля днем на юге, в центре Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге области, днем на большей части - гроза. Днем на юге, в центре области - град, шквал. Ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается высокая пожароопасность. В Павлодаре днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. 7 июля

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области - гроза, град. Ветер северо-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 7 июля временами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юго-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 36 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный,нем в центре области 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 7 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге области Абай ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

7 июля днем на югеАтырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля ночью на северо-западе, днем на севере, северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

В горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области - гроза, днем в горных районах области - град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы 7 июля ожидается гроза. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

7 июля днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 7 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля ночью на востоке, днем на юге, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге, востоке, севере области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем при грозе порывы 15-18 м/с.

Днем в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. На большей части области - гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области - чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 7 июля утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 38-42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.