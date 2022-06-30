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    Штат Нью-Йорк подал в суд на 10 оружейных компаний

    30 Июня 2022, 21:57

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Иск штата Нью-Йорк направлен против ведущих национальных дистрибьюторов оружия, в том числе Brownells, Indie Guns, Primary Arms и Rock Slide. Их продукция бесконтрольно заполонила улицы огнестрельным оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

    Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обвинила дистрибьюторов оружия в увеличении среди населения «призрачного» оружия. Так называется огнестрельное оружие, которое можно приобрести онлайн в упаковке по частям и затем собрать без регистрации в органах власти. Данный вид вооружения, пистолеты и штурмовые винтовки невозможно отследить, что нарушает законы штата об общественном порядке.

    Город Нью-Йорк также одновременно подал иск против пяти ответчиков, названных в иске штата, с требованием прекратить продажу и доставку незаконных компонентов оружия в город.

    Представители правоохранительных органов заявили, что «оружие-призрак» является причиной всплеска насилия с применением огнестрельного оружия и преступлений на улицах американских городов.

    Согласно иску, в мае человек с криминальным прошлым, который по закону не имел права владеть огнестрельным оружием, получил поставки от Brownells, Glockstore и Primary Arms. В том же месяце этот человек использовал «пистолет-призрак» в стрельбе, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения в округе Бронкс.

    Адвокат Indie Guns из города Орландо штата Флориды назвал иск необоснованной попыткой в очередной раз ограничить права жителей Нью-Йорка. Иски подали через несколько дней после отмены Верховным судом США закона штата Нью-Йорк, ограничивающий ношение скрытого оружия в общественных местах.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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