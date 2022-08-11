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    • Штамм коронавируса «дельтакрон» выявили в России

    11 Августа 2022 15:28

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 (База VGARus) содержит шесть геномных последовательностей, отнесенных к гибриду штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» или так называемому «дельтакрону», пять образцов взяты в Санкт-Петербурге, один - в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «По состоянию на 10 августа 2022 года в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один - в Москве», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

    Вариант относится к недоминирующим линиям коронавирусной инфекции и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку в двух городах. Эпидситуация в Москве и Санкт-Петербурге аналогична ситуации в целом по России, она характеризуется активным распространением линий BA.4 и BA.5 c преобладанием в штаммовом составе варианта BA.5. Пациенты с гибридным вариантом коронавируса перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась, отметили в Роспотребнадзоре.

    Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью. В целом появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, процесс характерен для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов. «Ранее гибридные штаммы COVID-19 фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америке. Широкого распространения в популяции они не получили», - говорится в сообщении.

    Фото: tass.ru
    #Здравоохранение #Коронавирус в мире #Мировые новости
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