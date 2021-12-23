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Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы

23 Декабря 2021 13:47
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Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы обнаружен штамм коронавируса «Дельта плюс». Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Жандарбека Бекшина, за последние два месяца симптомы у пациентов с коронавирусом изменились.

Если в сентябре преобладал диарейный синдром, то в ноябре - декабре выявляются нейротоксические симптомы. Кроме того, в реанимацию поступает большое количество больных. Врачи начали подозревать, что у них новый штамм.

«Сегодня мы получили результаты последнего лабораторного обследования. В начале декабря мы отправили на секвенирование 84 образца. «Дельта плюс» определился в шести образцах. Раньше его не было в нашем городе. Будет проведена проверка», - сказал он.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин напомнил, что новый штамм «Дельта плюс» появился в июне 2021 года.

По данным ВОЗ, этот штамм в два раза заразнее, чем исходный штамм коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил , что штамм коронавируса «Омикрон» является новой угрозой.

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#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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