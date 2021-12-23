Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы обнаружен штамм коронавируса «Дельта плюс». Об этом в ходе брифинга сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Жандарбека Бекшина, за последние два месяца симптомы у пациентов с коронавирусом изменились.
Если в сентябре преобладал диарейный синдром, то в ноябре - декабре выявляются нейротоксические симптомы. Кроме того, в реанимацию поступает большое количество больных. Врачи начали подозревать, что у них новый штамм.
«Сегодня мы получили результаты последнего лабораторного обследования. В начале декабря мы отправили на секвенирование 84 образца. «Дельта плюс» определился в шести образцах. Раньше его не было в нашем городе. Будет проведена проверка», - сказал он.
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин напомнил, что новый штамм «Дельта плюс» появился в июне 2021 года.
По данным ВОЗ, этот штамм в два раза заразнее, чем исходный штамм коронавируса.
Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил , что штамм коронавируса «Омикрон» является новой угрозой.
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