Штаб «За честные выборы» создан в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» создан штаб «За честные выборы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учреждение Штаба связано с необходимостью информационного, методического и консультационного сопровождения процесса первых выборов в Новом Казахстане, основывающихся на свободных, открытых и честных процедурах, политической конкуренции, соблюдения законности в реализации избирательных технологий.

Основной целью деятельности штаба является выявление рисков дискредитации избирательной кампании, проактивное формирование объективного общественного мнения о ходе проведения избирательного процесса и результатах выборов.

«В нашей стране происходит очень важное событие - избирательный процесс Президента. В этот период мы, Союз юристов Казахстана, решили создать штаб, чтобы организовать работу по разъяснению конституционного закона о выборах Президента. Задача одна - разъяснять положения закона. Мы - общественная организация, имеющая свои мнения и принципы. Наш принцип - открыто донести до наших граждан те положения, которые они должны знать. Мы готовы отвечать на все вопросы граждан по конституционному закону. Союз юристов призывает всех юристов Казахстана активно включиться в работу, разъяснять населению закон о выборах. Наша главная задача - объективные и честные выборы», - сказал в своем обращении председатель Казахстанского союза юристов Серик Акылбай.

В Центральный офис Штаба входят: председатель РОО «Казахстанский союз юристов», кандидат юридических наук, профессор Серик Акылбай; доктор юридических наук, профессор, член союза юристов Ермек Абдрасулов; доктор юридических наук, профессор, член союза юристов Индира Аубакирова; доктор юридических наук, профессор, член союза юристов, почетный юрист Республики Казахстан Марат Башимов; доктор юридических наук, профессор, член союза юристов, первый проректор ЕНУ Л.Н.Гумилева, почетный юрист Еркин Онгарбаев; исполнительный директор «Казахстанский союз юристов» Абдыкарым Акжанов; председатель филиала «Казахстанский союз юристов» по г. Астана, почетный юрист Республики Казахстан Серик Беркамалов.

Серик Акылбай назвал следующие направления своей деятельности Штаба:

- консолидация конструктивно настроенного сообщества юристов и направление его потенциала на участие в общественной дискуссии по теме выборов;

- правовое сопровождение в публичном поле положений конституционной реформы и приоритетов Послания;

- мониторинг хода электоральной кампании и правовая консультация ее участников, а также гражданских активистов, представителей СМИ, международных организаций;

- подготовка методических материалов о процедурах проведения выборов для наблюдателей, членов избирательных комиссии и представителей правоохранительных органов;

- обеспечение юридической поддержки штабов наблюдателей, включая правовую помощь наблюдателям по итогам выборов;

- правовая оценка действий участников электорального процесса и реагирование в информационном поле на факты нарушений законодательства;

- взаимодействие с участниками выборного процесса и представителями гражданского общества. Рассмотрение и комментирование спорных ситуаций, возникающих в ходе кампании;

- оперативное реагирование на провокационные материалы в публичном поле, противодействие незаконным попыткам дискредитации выборов;

- забота со СМИ, блогерами по теме выборов, выступления в рамках информационных программ на телеканалах и каналах YouTube;

- закрепление в общественном мнении объективных оценок результатов выборов и законности процедурных вопросов организации электоральной кампании.

Как отмечают юристы, в ходе проведения выборов очень важно обеспечить открытость и демократичность процесса, и в этом вопросе важную роль и поддержку могут оказать профессиональные юристы, адвокаты, ученые-юристы.

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан.



