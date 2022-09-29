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    Штаб по регулированию миграционного потока из России создан в Атырау

    29 Сентября 2022, 07:37

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением количества граждан Российской Федерации, прибывающих в регион, по указанию акима области Серика Шапкенова в Атырау создан оперативный штаб по решению возникающих проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Оперативный штаб возглавил руководитель управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Атырауской области Есмухан Кажкенов. По данным штаба, на территорию региона с 21 по 27 сентября прибыло 10 479 человек. В центры обслуживания населения для получения индивидуального идентификационного номера обратились 2 219 граждан Российской Федерации.

    «При въезде иностранца на территорию Казахстана принимающая сторона (гражданин Казахстана) должен сообщить в миграционную службу в течение трех рабочих дней после въезда данные иностранного гражданина. По состоянию с 21 по 27 сентября жители Атырау информировали миграционную полицию о приезде к ним 644 граждан из России. Из этого можно предположить, что город Атырау не является центром притяжения для прибывших граждан Российской Федерации, и основная их часть уезжает в другие регионы Казахстана», - сообщил руководитель оперативного штаба Е.Кажкенов.

    Оперативным штабом проводится ежедневный мониторинг цен на арендуемое жилье в городе Атырау. Наблюдается рост цен только в отдельных микрорайонах, который не превышает 30-50%. В регионе открыт сall-центр109, где операторы-консультанты предоставляют всю информацию по вопросам, связанным с прибытием и нахождением в Казахстане граждан Российской Федерации.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Россия мигранты Атырау
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