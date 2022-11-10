Штаб Касым-Жомарта Токаева посетили международные наблюдатели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева посетили международные наблюдатели во главе с заместителем руководителя штаба Миссии наблюдателей Комитета СНГ Олегом Кулебом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба.

С работой предвыборного штаба наблюдателей ознакомили секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек и заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев.

Из этого многофункционального центра управляют всей деятельностью Республиканского общественного штаба в период агитации. В штабе работают представители партий «AMANAT», НПК, «Ак жол», различных общественных объединений, молодежного крыла «Жастар Рухы».

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.



