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    Штаб Касым-Жомарта Токаева посетили международные наблюдатели

    10 Ноября 2022, 16:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева посетили международные наблюдатели во главе с заместителем руководителя штаба Миссии наблюдателей Комитета СНГ Олегом Кулебом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба.

    С работой предвыборного штаба наблюдателей ознакомили секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек и заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев.

    Из этого многофункционального центра управляют всей деятельностью Республиканского общественного штаба в период агитации. В штабе работают представители партий «AMANAT», НПК, «Ак жол», различных общественных объединений, молодежного крыла «Жастар Рухы».

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев
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