Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области

    1 Августа 2022 16:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня по январским событиям изъято 860 единиц оружия: 475 табельного и 379 гражданского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе массовых беспорядков в Алматы, Талдыкоргане и Таразе похищено служебное и гражданское оружие. Это создало реальную угрозу безопасности граждан», - сказал заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК.

    Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

    «Изъято 860 единиц оружия. Из них 475 табельного и 379 гражданского. К примеру, 13 июля в Таразе сотрудники криминальной полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками уголовно-исполнительной системы обнаружили замаскированный схрон, в котором хранился автомат Калашникова, ранее похищенный в департаменте полиции, а также два магазина к нему и более 30 боеприпасов. В этом же городе 19 июля этого года сотрудники полиции в районе автомобильных гаражей обнаружили и изъяли пистолет Макарова, также ранее похищенный в департаменте полиции», - сообщил Мухтар Кожаев.

    По данным МВД, 14 июля в Илийском районе Алматинской области сотрудники полиции и КНБ в районе железнодорожного переезда поселка Байсерке обнаружили замаскированный схрон, где хранился обрез 12 калибра, охотничье ружье в разобранном виде, газовый пистолет, 3 светошумовые и 2 газовые гранаты, а также более 150 патронов.

    «27 июля на окраине Алматы, в горной местности сотрудники полиции обнаружили схрон, в котором находилось 22 светозвуковые, слезоточивые и газодымовые гранаты, 2 газовых пистолета, охотничье ружье 12 калибра, радиостанция и около 500 патронов разного калибра», - добавил Мухтар Кожаев.

    Ранее Генпрокуратура сообщила, что по январским событиям в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 717 лиц.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Алматы #Жамбылская область #Борьба с преступностью #МВД РК #Регионы #Алматинская трагедия #Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 2 тыс. единиц похищенного оружия не найдено - МВД
    Сколько зданий и автомобилей было повреждено в ходе январских событий – данные МВД РК
    Ущерб на сумму более 343 млн тенге возместили потерпевшим в ходе январских событий
    Январские события: сколько уголовных дел прекращено по примирению сторон
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы