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    Схроны оружия обнаружены в городе Алматы и в Алматинской области – глава МВД

    8 Июня 2022, 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поиск похищенного во время январских событий оружия продолжается. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера обнаружены схроны оружия в городе Алматы и Алматинской области. Работа в этом направлении продолжается и находится на постоянном контроле», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Глава МВД добавил, что всегда есть угроза повторного использования этого вооружения.

    «Угроза всегда есть, часть похищенного оружия все еще на руках. Но я говорю, что за этот период обнаружены схроны и изъято оружие», - добавил Марат Ахметжанов.

    Кроме того, по его словам, проводится оперативная работа, был произведен выкуп тысяч единиц оружия у населения на 78 млн тенге.

    «Поиск похищенного оружия продолжается во всех регионах, в том числе и за пределами нашего государства», - резюмировал Марат Ахметжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Алматинская область МВД РК ЧП-2022
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